Belen Rodriguez contro i vaccini? Le parole che scatenano la reazione di Bassetti

Recentemente, Belen Rodriguez ha condiviso sui social le sue esperienze di febbre e mal di gola, suscitando discussioni sui vaccini. Le sue parole hanno attirato l’attenzione e generato reazioni da parte del pubblico e degli esperti, tra cui il professor Bassetti. Questa vicenda evidenzia come le opinioni personali possano influenzare il dibattito pubblico sulla salute e la vaccinazione.

Belen Rodriguez: febbre alta, mal di gola e affermazioni sui vaccini che infiammano i social. Belen Rodriguez ha acceso la polemica sui social raccontando ai follower i tre giorni difficili trascorsi a letto con febbre alta e tosse. “Ragazzi, mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente K.O. Molti miei amici stanno passando la stessa cosa”, ha scritto la showgirl. Secondo Belen, i sintomi sarebbero legati alla vaccinazione: “Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così. L’unico rimedio che ho trovato è una flebo di vitamine che mi ha ridato forza, ve lo consiglio vivamente”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Belen Rodriguez contro i vaccini? Le parole che scatenano la reazione di Bassetti Leggi anche: Bassetti contro Belen sui vaccini: “Uscita infelice, confonde le persone” Leggi anche: Vaccini, Bassetti polemizza pure con Belen Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bassetti contro Belen: Chi fa spettacolo si occupi di quello e non di vaccini; Belen Rodriguez e il pensiero no-vax: «Sto male da quando ho fatto il vaccino, mi curo con le flebo di vitamine»; Belen sta male e fa arrabbiare Matteo Bassetti: Si occupi di spettacolo, non di vaccini. Cosa è successo; Sto male dopo il vaccino: Belen Rodriguez accende il dibattito sui social. Scontro Belen Rodriguez e Matteo Bassetti, lei: "Sto male, febbre e flebo per il vaccino" E lui sbotta - Scontro Belen Rodriguez e Matteo Bassetti, lei: "Sto male, febbre e flebo per il vaccino" E lui sbotta Nelle scorse ore è nato sui social un vero e proprio scontro tra Belen Rodriguez e Matteo Bassett ... ilsussidiario.net

Belen sta male, "cosa mi è successo dopo il vaccino". E Bassetti si infuria - È il racconto affidato ai social da Belen Rodriguez, alle prese con un’influenza che, in questa stagione, sta colpendo molte persone. corrieredellosport.it

Belen Rodriguez dopo la febbre: “dopo i vaccini stiamo tutti male” - Belen si sfoga sui social e fa notare che dopo aver fatto i vaccini contro il covid sta sempre male ... ultimenotizieflash.com

"Sto male dopo il vaccino": la confessione di Belen Rodriguez scatena la replica di Matteo Bassetti >> https://buff.ly/LeaG8jW - facebook.com facebook

Caro Paolo, la nota virologa Belen Rodriguez ha appena fornito un parere fondamentale sull'efficacia del vaccino e sulle migliori modalità di cura per l'influenza. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.