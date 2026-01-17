Befani mito viola | dopo Roma c’è Montemurlo

Continuano le proiezioni ad ingresso libero de "Enrico Befani – Il re degli stracci", il docufilm realizzato da Tommaso Santi (su idea di Sandro Ciardi) che si pone l’obiettivo di ricordare e recuperare la figura di uno dei più grandi imprenditori pratesi di sempre, capace di cimentarsi anche nel mondo del calcio e di arrivare ai vertici. La prossima (dopo l’appuntamento alla Camera) si terrà a Montemurlo, il prossimo 6 febbraio alle 21 alla Sala Banti: saranno presenti il sindaco Simone Calamai, l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero Luisa Ciardi della Fondazione CDSE. Le proiezioni successive, attualmente in corso di calendarizzazione, riguarderanno la Valbisenzio, per poi guardare verso Firenze (iniziando dal Rotary) a partire dalla prossima primavera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

