Beautiful anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026 | Steffy scopre che Sheila è ancora viva

Ecco le anticipazioni di Beautiful dal 19 al 24 gennaio 2026. In questa settimana, Steffy Forrester scoprirà una verità importante: Sheila è ancora viva. La rivelazione cambierà le dinamiche tra i personaggi e influenzerà gli sviluppi delle trame. Di seguito, i dettagli degli eventi previsti nelle prossime puntate della soap.

© US Mediaset Una rivelazione sconvolgente attende Steffy Forrester nelle prossime puntate di Beautiful. La giovane resta infatti di sasso quando scopre che la suocera Sheila Carter è ancora viva e che la donna uccisa, in realtà, era la ‘sosia’ Sugar. Inizialmente, Steffy si rifiuta infatti di crederci, nonostante l’insistenza del marito Finn. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, questa settimana, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al venerdì alle 13:40 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

