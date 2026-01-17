Basket Serie B Interregionale - L’analisi del presidente Sergio Masi | Il connubio tra giovani e veterani adesso sta funzionando Cantini Lorano al giro di boa | Siamo in crescita

Il girone di andata della Cantini Lorano Olimpia Legnaia si conclude con risultati positivi, consolidando il suo ruolo in Serie B Interregionale. Secondo il presidente Sergio Masi, il successo deriva dall’ottimo mix di giovani e veterani nel roster. Con 14 punti e una posizione tranquilla in classifica, la squadra si avvia alla seconda parte della stagione con ottimismo, puntando a migliorare ulteriormente la propria posizione.

Fine del girone di andata tranquillo per la Cantini Lorano Olimpia Legnaia, la squadra del presidente Sergio Masi e dell’allenatore Marco Armellini che disputa il campionato di serie B interregionale e ha chiuso la prima fase della stagione all’ottavo posto in classifica con 14 punti, a -10 dalla capolista Men Sana Siena e con un buon margine di vantaggio sulla zona salvezza. Eppure l’avvio non era stato dei più facili, con quattro sconfitte consecutive e molte ombre sul futuro. Poi, a poco a poco, il riscatto e la risalita, con sette vittorie collezionate nelle successive dieci gare. "Il connubio fra giovani e anziani ha funzionato – spiega Masi -, la squadra ha trovato l’intesa e un gioco che ci sta dando molto soddisfazioni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

