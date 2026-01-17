Oggi alle 18, nel palazzetto di via Luini, si svolge il match tra Usmate e Crema, due delle squadre più in forma della Serie B femminile. La sfida rappresenta un momento importante nella corsa alla testa della classifica, con la possibilità di consolidare la posizione di vertice. Una partita da seguire, che potrebbe avere un peso decisivo nel proseguo della stagione.

Il big match in Serie B è Usmate-Crema, appaiate al vertice della classifica. L’interessante sfida andrà in scena oggi alle 18 nel palazzetto di via Luini. All’andata i due punti in palio se li era aggiudicati Crema con tre lunghezze di vantaggio. "In quel momento avevamo dei problemi fisici ed eravamo privi di Capra, Beretta e Milani – dice coach Pasquale De Sena – ora siamo al completo, per prima cosa penseremo alla vittoria e nel caso di arrivo in volata daremo un occhio alla differenza canestri provando a ribaltare il -3. Affrontiamo una squadra che ha un quintetto base molto forte, composto da atlete di A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. Usmate-Crema al top. Chi la spunta va in testa

Leggi anche: Basket Serie B femminile. Usmate con Albino, fattore panchine

Leggi anche: Basket femminile Serie B. La marcia spedita di Usmate verso la promozione: "Dobbiamo migliorare in attacco e restare in alto»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Serie B femminile: Pegli imbattuta con 18 punti; Basket Serie B Femminile: Le ragazze del Cosotne inaugurano con una vittoria il 2026; Basket: Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2, si apre un weekend di sfide; Serie B femminile, si interrompe la striscia vincente del Basket Fasano: Angri vince 76-59.

Basket Serie B femminile. Usmate-Crema al top. Chi la spunta va in testa - L’interessante sfida andrà in scena oggi ... msn.com