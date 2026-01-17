Basket Serie A | Milano sbanca Tortona 87-78 con un super Bolmaro

Nel campionato di Serie A di basket, Milano ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro Tortona con il punteggio di 87-78, grazie a una prestazione significativa di Bolmaro. Gli anticipi della giornata hanno portato a due successi fuori casa, contribuendo a definire la classifica e a mantenere alto l’interesse per la stagione.

Bologna, 17 gennaio 2025 – È di due vittorie esterne il bilancio degli anticipi del campionato di Serie A di basket. A inaugurare le danze è stata la settima vittoria di fila dell'EA7 Emporio Armani Milano, che ha sbancato la Nova Arena di Tortona battendo la Bertram padrona di casa 87-78. La chiave del successo dell'Olimpia è racchiusa nel grande lavoro svolto dalla difesa a partire dal terzo quarto: dopo i 49 punti subiti nei 20' iniziali, infatti, i meneghini hanno chiuso i rifornimenti all'attacco piemontese concedendone solo 11 in una terza frazione in cui hanno preso in mano l'inerzia del match con un break di 22-11.

