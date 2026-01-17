Basket il programma dei campionati di B e C Landini occasione da non fallire
Ecco l'introduzione richiesta: Il programma dei campionati di Basket di serie B e C presenta la prima giornata del girone di ritorno per le tre squadre del Progetto Golfo, impegnate in partite importanti. Un’occasione da non perdere per valutare le strategie e consolidare le posizioni in classifica, in un momento cruciale della stagione.
Prima giornata del girone di ritorno per tutte e tre le squadre del Progetto Golfo impegnate in partite da non sottovalutare. C maschile. Il primo match è quello della Landini Lerici attesa oggi alle 18 dal match ospitando il 5 Pari Torino penultima in classifica, un’occasione da non perdere per fare punti. "Non dobbiamo sottovalutare gli avversari" si raccomanda il presidente Alberto Bodini. Le altre partite in programma nel Girone A della Conference Nord Ovest: Amatori Savigliano-College Novara, Abet Bra-Pallacanestro Cirié, Azimut Vado Ligure-Leopardi Chieri, Basdket Arona-Lettera 22 Ivrea, Campus Piemonte -Teens Biella, Cus Torino-Next Biella, My Basket Genova-Area Pro Piossasco e Teen Torino-Aurora Chiavari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
