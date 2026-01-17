Ecco l'introduzione richiesta: Il programma dei campionati di Basket di serie B e C presenta la prima giornata del girone di ritorno per le tre squadre del Progetto Golfo, impegnate in partite importanti. Un’occasione da non perdere per valutare le strategie e consolidare le posizioni in classifica, in un momento cruciale della stagione.

Prima giornata del girone di ritorno per tutte e tre le squadre del Progetto Golfo impegnate in partite da non sottovalutare. C maschile. Il primo match è quello della Landini Lerici attesa oggi alle 18 dal match ospitando il 5 Pari Torino penultima in classifica, un’occasione da non perdere per fare punti. "Non dobbiamo sottovalutare gli avversari" si raccomanda il presidente Alberto Bodini. Le altre partite in programma nel Girone A della Conference Nord Ovest: Amatori Savigliano-College Novara, Abet Bra-Pallacanestro Cirié, Azimut Vado Ligure-Leopardi Chieri, Basdket Arona-Lettera 22 Ivrea, Campus Piemonte -Teens Biella, Cus Torino-Next Biella, My Basket Genova-Area Pro Piossasco e Teen Torino-Aurora Chiavari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, il programma dei campionati di B e C. Landini, occasione da non fallire

Leggi anche: Milan-Lazio, Nkunku al fianco di Leao: occasione da non fallire

Leggi anche: Forlì, tre gare per allontanarsi dal fondo. Domani con Mestre occasione da non fallire

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Coppa Italia, final four a Rimini: il sogno Pielle passa dal PalaFlaminio; Trapani basket esclusa dal campionato di serie A. Come cambia la classifica; Rimini sempre più capitale del basket, il Flaminio ospiterà le finali di Coppa Italia di serie A2 e B; Under 19 Eccellenza, tutto quello che c’è da sapere della Fascia Bianca.

Basket, il programma dei campionati di B e C Landini, occasione da non fallire - Prima giornata del girone di ritorno per tutte e tre le squadre del Progetto Golfo impegnate in partite da non sottovalutare. msn.com