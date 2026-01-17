Basket DR1 Domani la partitissima tra Valdelsa e Simus Monteroni

Domani si disputa la partita tra Valdelsa e Simus Monteroni, valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale Uno. Le due squadre occupano posizioni di vertice nel girone B e si incontrano in una sfida importante per la classifica. Un incontro che promette equilibrio e impegno, offrendo agli appassionati un momento di interesse nel proseguimento della stagione.

La prima giornata del girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale uno mette di fronte le due regine del girone B. Domani pomeriggio alle o 18 al PalaFrancioli si sfidano il Valdelsa Basket, secondo in classifica a quota 24 punti, e la Simus Monteroni, capolista del girone con 26 punti. È una partita che, seppur non decisiva, vale molto a livello di classifica e in ottica primo posto finale visto che le due formazioni sono state fin qui le più continue nella prima parte di stagione. All'andata fu Monteroni ad imporsi con il punteggio di 75-63, un +12 molto importante anche in ottica differenza canestri finale che lascia dunque un buon margine ai ragazzi della Valdarbia.

