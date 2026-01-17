Baroni ottimista | Con la Roma Ismajli sì e Simeone forse Sarà una battaglia

Il tecnico del club si mostra ottimista riguardo alle possibilità di recupero di Ismajli e Simeone in vista della prossima sfida contro la Roma. Dopo i problemi affrontati in Coppa Italia, l’obiettivo è rafforzare il rendimento in campionato, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo. La partita si preannuncia combattuta, con la speranza di ottenere un risultato positivo grazie alla disponibilità di alcuni giocatori chiave.

Si riaccende la speranza. Ismajli e Simeone domani titolari contro la Roma? “Io sono fiducioso per entrambi”, risponde di slancio l’allenatore granata, Marco Baroni, nella conferenza della vigilia. Sia il difensore sia il centravanti erano usciti doloranti dalla notte di Coppa Italia di martedì, a Roma, proprio contro Gasperini: “Forse ci sarà più Isma che Giovanni - dice ancora Baroni -, ma i giocatori in questi giorni hanno avuto ottime sensazioni”. Si lascia dunque una porta aperta all’impiego di entrambi: Ismajli aveva rimediato un doppio pestone sulla pianta di un piede, per Simeone una botta alla coscia sinistra aveva fatto preoccupare l’ambiente ma gli esami hanno escluso lesioni muscolari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Baroni ottimista: "Con la Roma Ismajli sì e Simeone forse. Sarà una battaglia" Leggi anche: Torino, Simeone e Ismajli ancora in dubbio per la Roma Leggi anche: Torino-Roma, Baroni: «Cerchiamo continuità. Fiducioso su Ismajli» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Torino, Baroni: "Vogliamo invertire la rotta in casa. Ismajli e Simeone? Sono ottimista" - Roma, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A in programma domenica alle 18 allo stadio. tuttomercatoweb.com

LIVE Baroni: "Con la Roma serve una prestazione di altissimo livello. Sono ottimista sul recupero di Ismajli e Simeone. Zapata non sarà mai un problema" - Il Torino dopo la miglior prestazione della stagione fatta martedì in Coppa Italia con la Roma, e la conseguente vittoria con passaggio del turno con approdo ai quarti, a distanza di ... torinogranata.it

LIVE Baroni: "Con la Roma serve una prestazione di altissimo livello. Sono ottimista sul recupero di Ismajli e Simeone" - Il Torino dopo la miglior prestazione della stagione fatta martedì in Coppa Italia con la Roma, e la conseguente vittoria con passaggio del turno con approdo ai quarti, a distanza di ... torinogranata.it

“A modo mio…” cura di Marco Alfarano Contano i fatti… non le parole! La sconfitta contro l’Atalanta U23 apre di fatto le porte ad uno scenario di crisi, fatto di ansie e pensieri tetri. Anche il piú ottimista dei tifosi dopo aver assistito alla clamorosa gaffe tra - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.