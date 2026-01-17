Bari omicidio per strada | accoltellato e ucciso un 39enne

A Bari, un uomo di 39 anni è stato accoltellato in strada nel tardo pomeriggio e, a causa delle ferite riportate, è deceduto in ospedale. L'episodio è avvenuto nel quartiere e le forze dell’ordine stanno approfondendo le cause dell’accaduto. Questa vicenda evidenzia le problematiche di sicurezza urbana nella zona.

L'accoltellamento è sfociato in un omicidio. È morto in ospedale, dove era arrivato in gravi condizioni, il 39enne accoltellato nel tardo pomeriggio di oggi nel quartiere Carrassi, a Bari. È accaduto in via Montegrappa, poco prima delle 18. L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi residenti e passanti, allarmati dalla presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. La vittima è Amleto Magellano, un 39enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato raggiunto da uno o più fendenti in circostanze ancora da chiarire: è stato ferito ripetutamente al torace ed aveva una emorragia in atto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

