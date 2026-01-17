Bari-Juve Stabia 0-1 | le pagelle dei biancorossi

Nel match tra Bari e Juve Stabia, i biancorossi hanno ottenuto una sconfitta per 1-0, confermando una prestazione al di sotto delle aspettative. La squadra si trova ora al penultimo posto in classifica, evidenziando le difficoltà recenti e la necessità di miglioramenti. Di seguito, le valutazioni individuali dei giocatori biancorossi, analizzate in modo obiettivo e senza enfasi.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini 6; Cistana 6, Pucino 6 (84' Meroni sv), Nikolaou 5,5 (46' Rao 5,5); Mane 6, Braunöder 4,5, Verreth 5 (86' Cerri sv), Dorval 5; Maggiore 5 (62' Pagano 5), Antonucci 5 (61' Bellomo 5); Gytkjær 4,5. A disp.: Pissardo, Marfella, Burgio, Kassama, Colangiuli, Stabile, De Pieri. All. Vivarini 5 JUVE STABIA (3-4-2-1): Confente 6; Ruggero 6, Giorgini 6, Bellich 6 (89' Varnier); Carissoni 6,5 (84' Baldi sv), Zeroli 6,5 (68' Mosti 6), Leone 6, Correia 6; Maistro 6 (68' Burnete 6), Piscopo 6 (68' Cacciamani 6); Candellone 7. A disp.

