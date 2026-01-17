Barbieri prenota il Giro | E al via mi sentirò a casa

Rachele Barbieri, al suo decimo anno nella massima categoria, si prepara per il 2026, un anno ricco di sfide e novità. Con la sua esperienza, affronta con determinazione ogni stagione, condividendo il desiderio di crescere e di mantenere un rendimento costante. La sua dedizione al ciclismo e il percorso intrapreso rappresentano un punto di riferimento nel panorama sportivo, confermando il suo impegno e la passione per questa disciplina.

Rachele Barbieri al suo decimo anno nella massima categoria il 2026 sarà pieno di sfide e cambiamenti. La pluricampionessa di Stella di Serramazzoni emigrata a San Marino assieme al suo compagno Manlio Moro si è guadagnata sul campo la fiducia dei tecnici del Team Picnic PostNL e nella sua terza stagione con la formazione dei Paesi Bassi sarà il punto di riferimento della squadra per le volate. In occasione della presentazione del Giro d’Italia ci aveva detto che gli sarebbe piaciuto fare sia il Giro che il Tour e che la decisione sarebbe stata presa in occasione dello stage di Calpe (Spagna) assieme assieme ai suoi dirigenti ed è stata accontentata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

