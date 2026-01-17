Nel dibattito pubblico, Bar Centrale ha rivolto critiche a Chiara Ferragni in seguito alla sua assoluzione dall’accusa di truffa aggravata. Le dichiarazioni di Rondoni hanno suscitato discussioni sulla sua credibilità e il rapporto con i follower. Questo articolo analizza le reazioni e le implicazioni di queste parole nel contesto della notorietà di Ferragni e Fedez.

“Il numero non è un valore“, è questo il punto da cui si parte a Bar Centrale nel parlare della questione che riguarda Chiara Ferragni e il suo proscioglimento. Davide Rondoni è molto duro nei confronti dell’influencer, sottolineando come “i suoi followers non dimostrino quanto lei sia capace e in gamba”. Serena Bortone quindi sottolinea: “A prescindere da come la si pensa su Ferragni, c’è stato un procedimento, ma non bisogna puntare il dito verso chi ha fatto l’inchiesta, perché proprio questo è il ruolo dei giornalisti”. Davide Rondoni invece affonda un altro duro colpo nei confronti di Chiara Ferragni: “Il suo è un fenomeno sta calando, a me non ha mai interessato, brava lei perché lei si è data in pasto alla gente, povero Fedez. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bar Centrale, volano critiche su Ferragni, Rondoni: “Povero Fedez” | VIDEO

Leggi anche: Grande Fratello, Ivana finisce nel mirino delle concorrenti della Casa: volano critiche e accuse (VIDEO)

Leggi anche: Chiara Ferragni, la foto con mamma Marina dice tutto. E su Fedez: “Mi sono sentita abbandonata”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ponte di Volano: al via la demolizione dell’impalcato centrale x.com

Da lunedì 19 gennaio via ai lavori di demolizione dell'impalcato centrale del ponte sul Po di Volano sulla SP54: https://www.provincia.fe.it/Novita/Comunicati-stampa/Da-lunedi-19-gennaio-via-alla-fase-di-demolizione-dell-impalcato-centrale-del-ponte-sul-Po- - facebook.com facebook