Bar Centrale volano critiche su Ferragni Rondoni | Povero Fedez | VIDEO

Nel dibattito pubblico, Bar Centrale ha rivolto critiche a Chiara Ferragni in seguito alla sua assoluzione dall’accusa di truffa aggravata. Le dichiarazioni di Rondoni hanno suscitato discussioni sulla sua credibilità e il rapporto con i follower. Questo articolo analizza le reazioni e le implicazioni di queste parole nel contesto della notorietà di Ferragni e Fedez.
“Il numero non è un valore“, è questo il punto da cui si parte a Bar Centrale nel parlare della questione che riguarda Chiara Ferragni e il suo proscioglimento. Davide Rondoni è molto duro nei confronti dell’influencer, sottolineando come “i suoi followers non dimostrino quanto lei sia capace e in gamba”. Serena Bortone quindi sottolinea: “A prescindere da come la si pensa su Ferragni, c’è stato un procedimento, ma non bisogna puntare il dito verso chi ha fatto l’inchiesta, perché proprio questo è il ruolo dei giornalisti”. Davide Rondoni invece affonda un altro duro colpo nei confronti di Chiara Ferragni: “Il suo è un fenomeno sta calando, a me non ha mai interessato, brava lei perché lei si è data in pasto alla gente, povero Fedez. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
