Banche | Abi a dicembre prestiti a imprese e famiglie a 1.294 mld +2,3%

A dicembre, i prestiti erogati da banche a imprese e famiglie sono aumentati del 2,3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di circa 1.294 miliardi di euro. Questo dato evidenzia una leggera crescita nell’erogazione di credito, riflettendo la situazione attuale del mercato finanziario e delle esigenze di liquidità delle imprese e delle famiglie italiane.

Roma, 17 gen. -(Adnkronos) - A dicembre l'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie a dicembre è cresciuto del 2,3% su base annua, toccando i 1.294 miliardi con una accelerazione rispetto al +2,1% di novembre. E' quanto emerge dal Rapporto mensile dell'Abi che evidenzia un aumento su base annua di 32 miliardi di euro. A novembre i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,3% e quelli alle imprese dell'1,8%. Per le famiglie è il dodicesimo mese consecutivo di crescita, per le imprese il sesto.

