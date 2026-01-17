Bambino di 11 anni spara e uccide il padre perché gli aveva tolto un videogioco | la tragedia in Pennsylvania

In Pennsylvania, un bambino di 11 anni ha tragicamente ucciso il padre dopo che quest’ultimo aveva confiscato la console Nintendo Switch. L’incidente evidenzia i rischi legati alla gestione delle emozioni e alla comunicazione in famiglia. La vicenda solleva interrogativi sulla prevenzione di comportamenti violenti tra minori e sull’importanza di un supporto adeguato per le famiglie.

