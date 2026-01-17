Ballotta, ex portiere italiano, condivide il ricordo di una carriera vissuta tra momenti significativi e ricordi indimenticabili. Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, ripercorre alcune tappe fondamentali, tra cui l’assist ad Asprilla e il ruolo di Ancelotti alla Reggiana. Un racconto sincero che offre uno sguardo autentico sulla sua esperienza nel calcio, senza enfasi, ma con chiarezza e sobrietà.

Marco Ballotta è l’uomo che ha sconfitto il tempo. Prima di diventare il calciatore più anziano ad aver mai calcato i campi della Serie A (a 44 anni e 38 giorni), il piccolo Marco era un talento del basket che si è lasciato sedurre dal calcio per un ghiacciolo. Con La Gazzetta dello Sport ha aperto la valigia dei suoi ricordi. BASKET E CALCIO «Accanto al campo da pallacanestro c’era quello di calcio, appena finito ci spostavamo lì. Ha presente quel giochino in cui i portieri si alternano e gli altri stanno in area per fare gol? Ecco, c’era il “personaggio” del paese che si faceva delle grandi azioni da solo sulla fascia e la metteva in mezzo, e noi tutti a cercare di segnare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ballotta ricorda: «Il mio segreto per giocare a 44 anni. L’assist ad Asprilla e Ancelotti alla Reggiana…». L’ex portiere ha riavvolto così il nastro!

Leggi anche: Nevio Scala: "Allenamenti al parco, divertimento e... Asprilla: il mio Parma il Milan lo batteva così"

Leggi anche: Ballotta: "Mi videro attaccante e mi misero in porta. Così mi opposi al licenziamento di Ancelotti"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il museo Madre vi ricorda i due appuntamenti di questo fine settimana per il MADRE WEEKEND .—. Visita guidata gratuita alla mostra Gli anni. Capitolo 2 .—. Madre KIDS | Lab - facebook.com facebook