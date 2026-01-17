Bagno di folla al firmacopie di Geolier

Al MaxiMall Pompeii, il primo giorno di firmacopie di Geolier ha visto una grande partecipazione di fan. L’evento ha offerto l’opportunità di incontrare il rapper, scattare fotografie e ottenere autografi, in un clima di entusiasmo condiviso. Un momento di incontro diretto tra artista e pubblico, segnato da una partecipazione significativa e da un interesse crescente per il nuovo album.

Un bagno di folla ha accolto Geolier al MaxiMall Pompeii nel primo giorno di firmacopie. Attesa febbrile per il nuovo album e per l’incontro diretto con i fan: il rapper si è concesso a lungo tra foto, autografi e momenti di grande entusiasmo. Già nei giorni scorsi centinaia di persone avevano preso d’assalto il centro commerciale per assicurarsi il pre-order dell’album e il numero necessario a partecipare all’evento, confermando un’attesa altissima. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

