Avvenire sbaglia | le nuove norme sulla sicurezza rispettanoi diritti

Le recenti norme sulla sicurezza hanno suscitato discussioni sulla responsabilità e il rispetto dei diritti. È importante analizzare come le istituzioni, tra etica della convinzione e responsabilità, bilancino le proprie decisioni. Un confronto necessario per comprendere le implicazioni di politiche che, pur motivatate da esigenze di sicurezza, devono sempre mantenere un rispetto rigoroso dei diritti fondamentali.

Ammettiamolo: la Chiesa fa il suo mestiere quando si appella all'etica della convinzione. Ma altrettanto fa lo Stato quando integra l'etica della convinzione con quella della responsabilità, attenta per principio alle conseguenze delle proprie azioni. È il principio della laicità dello stato, su cui si fondano le moderne democrazie. E che anche la grande cultura cattolica, da Sturzo a de Gasperi e oltre, ha riconosciuto nella sua diversa ma non inferiore moralità. È alla luce di queste considerazioni che desta perplessità l'aprioristica presa di posizione di Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani, contro le anticipazioni delle possibili norme contenute nel decreto di sicurezza allo studio da parte dell'esecutivo.

