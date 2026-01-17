Avengers | Doomsday | I teaser raggiungono 1 Miliardo di visualizzazioni

I quattro teaser di Avengers: Doomsday hanno raccolto complessivamente oltre un miliardo di visualizzazioni in meno di due settimane, stabilendo un nuovo record per Marvel Studios. Questo risultato evidenzia l’interesse e l’anticipazione che circondano il film, confermando la forte attenzione del pubblico verso questa produzione.

I quattro sneak peek rilasciati finora per Avengers: Doomsday hanno superato il miliardo di visualizzazioni complessive in meno di due settimane, diventando il lancio teaser più visto nella storia Marvel Studios. L’annuncio arriva oggi in via ufficiale, e successivamente riportato da The Hollywood Reporter. I teaser – che i Russo stessi hanno definito “sneak peek” e non trailer ufficiali – hanno totalizzato oltre 1 miliardo di views aggregate su YouTube, TikTok, Instagram, X e altre piattaforme social. Non sono stati attualmente rivelati i dati di visualizzazione dei singoli teaser. È il lancio più veloce e virale nella storia del MCU, superando anche i precedenti record di Deadpool & Wolverine e Spider-Man: No Way Home. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

