Avellino tra campo e mercato | missione continuità contro la Carrarese

Avellino si prepara ad affrontare la trasferta contro la Carrarese, con l’obiettivo di mantenere la continuità di risultati e prestazioni. La squadra si concentra sulla partita, in un momento importante della stagione, mentre il mercato si apre alla possibilità di rinforzi. L’appuntamento è allo stadio “Partenio-Lombardi” alle ore 15, per una sfida che richiede attenzione e determinazione da parte dei biancoverdi.

Tempo di lettura: 2 minuti Tutto pronto allo stadio "Partenio-Lombardi" per il fischio d'inizio delle ore 15. L' Avellino di Biancolino scende in campo con un obiettivo chiaro: bissare il successo interno e dare una sterzata definitiva al proprio campionato. Il tecnico irpino sembra intenzionato a premiare il gruppo che ha dato segnali di crescita, cercando quella continuità di rendimento necessaria per scalare le posizioni del girone. Ma se sul terreno di gioco la concentrazione è massima per la sfida agli apuani, le stanze del mercato sono altrettanto agitate. Il direttore sportivo Aiello si sta muovendo con grande rapidità per assicurarsi uno dei giovani più interessanti del panorama nazionale.

