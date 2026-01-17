Avellino-Carrarese Missori | Amaro in bocca ma pronti a rifarci

Dopo la sconfitta contro l'Avellino, con il punteggio di 1-2, Filippo Missori si è presentato in mixed zone evidenziando il rammarico per il risultato. Il difensore ha sottolineato la volontà di reagire e di affrontare con determinazione le prossime sfide, consapevole delle difficoltà ma anche delle possibilità di miglioramento. Un momento di riflessione per la squadra, pronta a ripartire con entusiasmo e impegno.

Filippo Missori si presenta in mixed zone con il peso della sconfitta ancora addosso. Avellino-Carrarese è finita 1-2 e il difensore parla subito dell’amaro lasciato dal risultato. «È una sconfitta che lascia un amaro in bocca perché eravamo partiti bene. Sapevamo l’importanza della partita: i tre punti ci avrebbero permesso di staccare un po’ le squadre dietro di noi». Il pareggio, secondo lui, forse sarebbe stato più giusto. «Le occasioni noi ce le abbiamo avute, loro molto poche. Sfortunatamente è andata così e paghiamo un po’ di errori nella manovra, siamo stati un po’ lenti. Speriamo di rifarci subito nella prossima partita». 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

