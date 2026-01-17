Avellino-Carrarese Fontanarosa | Decisa da un episodio dobbiamo migliorare gli errori

Alessandro Fontanarosa analizza la sconfitta dell’Avellino contro la Carrarese, conclusa 1-2. Il difensore sottolinea come l’incontro sia stato deciso da un episodio e riconosce la necessità di migliorare gli errori commessi. Dopo un buon avvio e il gol iniziale, la squadra deve lavorare per aumentare la concentrazione e affrontare meglio le situazioni decisive nelle prossime partite.

Alessandro Fontanarosa affronta il postgara con lucidità. Avellino-Carrarese si chiude 1-2 e il difensore riflette sulla partita: «Era partita, siamo partiti bene e abbiamo trovato subito il gol. Poi, a mio parere, è stata una partita abbastanza equilibrata, sia nel primo che nel secondo tempo». L’episodio decisivo e gli errori individuali hanno fatto la differenza. «Ovviamente la gara è stata decisa da un episodio e sono stati fatti degli errori. Alcune uscite sbagliate, qualche imprecisione in fase di impostazione: abbiamo sofferto quello. Ma come ho detto, siamo partiti bene». Sull’atteggiamento della squadra, Fontanarosa spiega: «Non c’è stato un calo di atteggiamento dopo il gol. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Roma-Napoli, Koné si sfoga: “Partita decisa da un episodio”

Leggi anche: Tommaso Giacomel: “Errori della sprint da non ripetere. Botn non sente la pressione, devo migliorare”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Avellino-Carrarese, obiettivo continuità: Biancolino vuole un'altra vittoria.

Avellino-Carrarese: diretta live e risultato in tempo reale - Carrarese di Sabato 17 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

Avellino-Carrarese, formazioni ufficiali: c'è Biasci con Tutino in attacco - Carrarese, gara valida per la 20ª giornata di Serie B: AVELLINO (3- tuttomercatoweb.com