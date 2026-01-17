Autorità Umbra Rifiuti e Idrico il presidente Sisti smentisce i rumors su super aumenti Tari 2026

L'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico ha chiarito che le voci su aumenti della Tari pari o superiori al 9% nel 2026 non sono fondate. Il presidente dell'Ambito, Andrea Sisti, ha precisato che le previsioni ufficiali per i prossimi anni non prevedono aumenti così elevati, contribuendo a fare chiarezza sui futuri costi per i cittadini umbri.

Aumenti pari o superiori al 9% per la tariffa Tari nei comuni dell'Umbria previsti dall'Auri per il 2026-27? I rumors avevano anticipato tale stangata, ma il presidente dell'Ambito Umbria Rifiuti e Idrico, Andrea Sisti, attuale sindaco di Spoleto, ha voluto sia smentire tali percentuali sia ribadire che, al momento, i calcoli per determinare la tariffa sono ancora in corso. "Ritengo opportuno precisare che tali anticipazioni non trovano alcun tipo di riscontro con riferimento ai procedimenti in corso. Le complesse attività istruttorie rivolte all’analisi dei dati contabili dei gestori che, come noto, per l’annualità 2026 e 2027 si basano sui dati contabili dell’esercizio economico 2024, sono tuttora in corso e non si sono ancora concluse". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

