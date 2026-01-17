Auto si scontra col semaforo e lo abbatte | 3 feriti

Nella notte, un incidente si è verificato all'incrocio tra via Salvo D'Acquisto e via Marconi a Parete, vicino al confine con Trentola Ducenta. Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il semaforo, abbattendolo. L'incidente ha coinvolto tre persone, rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e verificare le condizioni dei coinvolti.

Da quanto si apprende, intorno alle due, una vettura con a bordo tre ragazzi sarebbe uscita fuori strada schiantandosi contro l'impianto semaforico installato all'incrocio. L'impatto è stato fortissimo al punto che il palo di sostegno del semaforo è stato letteralmente abbattuto. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze. I caschi rossi hanno provveduto ad estrarre i ragazzi rimasti incastrati nell'abitacolo della vettura, completamente distrutta. Poi i malcapitati sono stati affidati alle cure del personale sanitario. Alla fine, da quanto trapela, avrebbero riportato contusioni e qualche escoriazione.

