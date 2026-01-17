Auto in un fosso in strada Argini

Stasera, 16 gennaio, alle 21, un'auto è finita in un fosso lungo la strada Argini, vicino a Porporano. L'incidente ha causato rallentamenti e code temporanei mentre le squadre intervenivano per mettere in sicurezza il veicolo. Non sono stati segnalati feriti gravi. La situazione si sta normalizzando mentre proseguono le operazioni di recupero.

, all'altezza di Porporano. L'incidente si è verificato stasera, 16 gennaio, alle 21, provocando code e rallentamenti a causa delle operazioni di messa in sicurezza del mezzo. Sul posto il 118 e la polizia locale. Feriti lievi e nessun altro mezzo coinvolto.

