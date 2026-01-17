Auto danneggiate a Paderno Dugnano intervento di Polizia Locale e Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di giovedì, a Paderno Dugnano, Polizia Locale e Carabinieri sono intervenuti nel parcheggio tra via Cuba e via Argentina a seguito di segnalazioni di vetri infranti su veicoli in sosta. L'intervento ha riguardato auto danneggiate, con le forze dell'ordine che hanno avviato le verifiche necessarie. L'episodio è stato segnalato dai residenti, che avevano udito rumori sospetti provenire dalla zona.

Nel tardo pomeriggio di giovedì, intorno alle 18.20, un intervento congiunto della Polizia Locale e dei Carabinieri è scattato a Paderno Dugnano, nel parcheggio tra via Cuba e via Argentina, dopo le segnalazioni di alcuni residenti che avevano udito rumori di vetri infranti provenire da veicoli in sosta. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno fermato tre persone di nazionalità straniera che si trovavano in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuta all’abuso di alcol e sostanze. Secondo quanto riferito da alcuni cittadini presenti, i soggetti si sarebbero resi responsabili del danneggiamento di almeno due automobili parcheggiate nell’area. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Auto danneggiate a Paderno Dugnano, intervento di Polizia Locale e Carabinieri Leggi anche: Due arresti da parte dei carabinieri a Paderno Dugnano e Cormano Leggi anche: Fugge dai carabinieri e si schianta in una rotatoria a Paderno Dugnano Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Paderno Dugnano: vandali e indifferenza contro la tenda riscaldata della Croce Rossa per i senzatetto. Fugge dai carabinieri e si schianta in una rotatoria a Paderno Dugnano - Si sono vissute scene da film nel tardo pomeriggio di martedì 13 gennaio a Paderno Dugnano, dove i carabinieri della Compagnia di Desio hanno messo in ... ilnotiziario.net

Paderno Dugnano, auto prende fuoco in marcia, conducente accosta e si salva – VIDEO - Momenti di apprensione questa sera lungo la via Volta di Paderno Dugnano, vicino alle scuole medie, ... ilnotiziario.net

Danneggiata a Paderno Dugnano la tenda della Croce Rossa per i senzatetto - Tutti i contenuti originali sono di proprietà di LegnanoNews, ne è consentito l'utilizzo citando il sito come fonte. legnanonews.com

Salerno, ancora segnalazioni auto saccheggiate e danneggiate: via Carlo Liberti 5, quartiere Europa salernonotizie.it - facebook.com facebook

Carenza di parcheggi al Policlinico, Ricucci: "Auto dipendenti danneggiate, aggressioni e disagi" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.