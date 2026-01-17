Auto contro scooter Incidente sulla Volterrana Gravissima ventiseienne

Un incidente si è verificato ieri mattina sulla strada Volterrana, coinvolgendo un’auto e uno scooter. Una donna di 26 anni, residente a Empoli, è rimasta gravemente ferita. L’evento si è svolto poco dopo le 9 nel comune di San Casciano Val di Pesa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

di Antonio Taddei Una giovane ventiseienne residente nel comune di Empoli è rimasta gravemente ferita a seguito di un brutto incidente avvenuto ieri mattina poco dopo le 9 nel comune di San Casciano Val di Pesa. La giovane in sella a uno scooter, dopo avere attraversato la frazione di Cerbaia Val di Pesa, ha imboccato la via Volterrana in direzione Firenze e nell’affrontare una curva si è scontrata con una vettura, una Fiat Panda, condotta da un uomo residente nel comune di San Casciano Val di Pesa che stava transitando in direzione di Cerbaia Val di Pesa e che non ha potuto evitare l’impatto. Nel violento scontro lo scooter è finito in un fosso per la raccolta delle acque piovane, mentre la conducente del mezzo è rimasta sul ciglio della strada, in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto contro scooter. Incidente sulla Volterrana. Gravissima ventiseienne Leggi anche: Auto contro scooter, incidente lungo la Volterrana. Grave una ragazza trasportata in ospedale con Pegaso Leggi anche: Incidente a Rimini, auto contro scooter: muore una ragazza di 18 anni, gravissima l’amica Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Auto contro scooter, incidente lungo la Volterrana. Grave una ragazza trasportata in ospedale con Pegaso; In scooter contro un camion, non ce l'ha fatta la 19enne ferita. Al Montanari un minuto di silenzio per Lorenza; Incidente tra auto e scooter in piazza Garibaldi: ferita una ragazza; Scontro auto-scooter all'incrocio: ferita una donna. Auto contro scooter, incidente lungo la Volterrana. Grave una ragazza trasportata in ospedale con Pegaso - San Casciano, 16 gennaio 2026 – Un impatto violento dopo le 9 di oggi, venerdì 16 gennaio, tra uno scooter e una vettura si è verificato lungo la via Volterrana all’altezza del civico 80R. msn.com

Livorno, scooter investe pedone e poi finisce contro un’auto: viale Carducci, persona in codice rosso - Intervento dei mezzi del 118 con Svs Pubblica Assistenza e Misericordia di Livorno. lanazione.it

Villasimius, incidente mortale nella notte: auto contro scooter, vittima un giovane di 19 anni. Annullati tutti gli eventi - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno messo in sicurezza i mezzi e avviato i rilievi per ricostruire la ... affaritaliani.it

Con lo scooter contro un’auto, intervento dell’elisoccorso #tuttoggi #Cronaca | http://ow.ly/OKbA106tc7w - facebook.com facebook

Incentivi auto scooter elettrici Firenze - La Stampa x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.