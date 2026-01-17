Authority maxi-furto di dati | per politici e imprenditori documenti e carte da rifare

Recentemente, l'Autorità portuale di Ancona è stata vittima di un attacco hacker che ha compromesso dati e documenti sensibili. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni significative sulla vita di politici, imprenditori e cittadini coinvolti. La vicenda evidenzia l'importanza di rafforzare le misure di sicurezza digitale per prevenire rischi e garantire la tutela delle informazioni personali e istituzionali.

ANCONA Potrebbe avere serie conseguenze sulla quotidianità di centinaia di persone l'attacco hacker perpetrato ai danni dell'Autorità portuale e svelato ieri dal Corriere Adriatico. Tra i 56mila file sottratti ai server dell'Authority dal collettivo di cybercriminali Anubis, infatti, ci sono centinaia di carte di identità, codici fiscali, cartelle cliniche, carte di identità e Iban appartenenti ad altrettanti dipendenti del porto. Non solo dell'Ap, insomma, ma anche di aziende collegate, come Fincantieri, Morandi, Frittelli Maritime e chi più ne ha, più ne metta. Ci sono anche i documenti di nomi noti, come imprenditori e politici. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Authority, maxi-furto di dati: per politici e imprenditori documenti e carte da rifare Leggi anche: Permessi di soggiorno col trucco: carte false per avere i documenti, gli stranieri risultavano imprenditori Leggi anche: Instagram, maxi furto di dati: 17 milioni di italiani a rischio phishing e furto d’identità Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Authority, maxi-furto di dati: per politici e imprenditori documenti e carte da rifare - ANCONA Potrebbe avere serie conseguenze sulla quotidianità di centinaia di persone l'attacco hacker perpetrato ai danni ... msn.com

Authority, maxi-furto di dati: per politici e imprenditori documenti e carte da rifare - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.