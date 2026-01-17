Australian Open Sinner e Musetti in campo martedì Questa notte Cobolli e Paolini

Ora è ufficiale, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente numero 2 e numero 5 al mondo esordiranno martedì all'Australian Open. L'orario non è ancora stato comunicato e verrà ufficializzato probabilmente domani giorno di inizio del torneo dove l'azzurro difende il titolo. Domani, intanto toccherà a Jasmine Paolini contro Sasnovich e Flavio Cobolli opposto al britannico Fery che apriranno il programma rispettivamente sulla Rod Laver Arena e sulla John Cain Arena alle 11 locali, l'una di stanotte in Italia. Lunedì sarà il giorno di Matteo Berrettini, contro il padrone di casa Alex De Minaur non prima delle 13.

