Australian Open programma seconda giornata e quando giocano Sinner e Musetti

L'Australian Open inizia domani, domenica 18 gennaio, segnando l'apertura della stagione tennistica internazionale. La seconda giornata prevede diversi incontri, tra cui quelli di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. I match si svolgeranno nel corso della giornata, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire le prime fasi di uno dei principali tornei del circuito. Ecco il programma dettagliato e gli orari delle gare dei due italiani.

(Adnkronos) –Australian Open al via domani, domenica 18 gennaio, con i primi match dello Slam di apertura della stagione (che si giocheranno già questa notte). L'organizzazione del torneo australiano ha ufficializzato anche l'ordine di gioco della seconda giornata, quella di lunedì 19 gennaio. Ecco tutti i match e quando saranno in campo per il debutto gli assi azzurri, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Ecco tutti i match degli Australian Open in programma lunedì 19 gennaio: Rod Laver Arena: dall'1:30 3 Coco Gauff (USA) – Kamilla Rakhimova (UZB) LL – Alex de Minaur 6 (AUS) non prima delle 9 Q Yue Yuan (CHN) – Iga Swiatek 2 (POL) Pedro Martinez (ESP) – Novak Djokovic 4 (SRB) Margaret Court Arena: dall'1:30 11 Daniil Medvedev (RUS) – Jesper de Jong (NED) Simona Waltert (SUI) – Amanda Anisimova 4 (USA) non prima delle 9 Donna Vekic (CRO) – Mirra Andreeva 8 (RUS) Mattia Bellucci (ITA) – Casper Ruud 12 (NOR) John Cain Arena: dall'1 Nuno Borges (POR) – Felix Auger-Aliassime 7 (CAN) 6 Jessica Pegula (USA) – Anastasia Zakharova (RUS) non prima delle 7 Yuliia Starodubtseva (UKR) – Ajla Tomljanovic (AUS) non prima delle 8:30 Alexei Popyrin (AUS) – Alexander Muller (FRA) Kia Arena: dall'1 Q Storm Hunter (AUS) – Jessica Bouzas Maneiro (ESP) Matteo Arnaldi (ITA) – Andrey Rublev 13 (RUS) Laslo Djere (SRB) – Stan Wawrinka WC (SUI) Barbora Krejcikova (CZE) – Diana Shnaider 23 (RUS) 1573 Arena: dall'1 Magda Linette (POL) – Emma Navarro 15 (USA) Juan Manuel Cerundolo (ARG) – Jordan Thompson WC (AUS) 17 Victoria Mboko (CAN) – Emerson Jones WC (AUS) 17 Jiri Lehecka (CZE) – Artgur Gea Q (FRA) Anz Arena: dall'1 27 Sofia Kenin (USA) – Peyton Stearns (USA) WC Priscilla Hon (AUS) – Marina Stakusic Q (CAN) Thiago Agustin Tirante (ARG) – Aleksandar Vukic (AUS) 21 Denis Shapovalov (CAN) – Yunchaokete Bu WC (CHN) Campo 5: dall'1 Ann Li (USA) – Camila Osorio (COL) 25 Learner Tien (USA) – Marcos Giron (USA) WC Zarina Diyas (KAZ) – Paula Badosa 25 (ESP) Q Martin Damm (USA) – Valentin Vacherot 30 (MON) Campo 6: dall'1 Q Elias Ymer (SWE) – Alexander Shevchenko (KAZ) Alycia Parks (USA) – Alexandra Eala (PHL) 13 Linda Noskova (CZE) – Daria Semenistaja (LAT) Adrian Mannarino (FRA) – Rinky Hijikata WC (AUS) Campo 7: dall'1 Mariano Navone (ARG) – Hamad Medjedovic (SRB) Damma Galfi (HUN) – Clara Tauson 14 (DEN) 27 Brandon Nakashima (USA) – Botic van de Zandschulp (NED) 21 Elise Mertens (BEL) – Lanlana Tararudee Q (THA) Campo 8: dall'1 Anna Bondar (HUN) – Elisabeth Mandlik WC (USA) Juncheng Shang (CHN) – Roberto Bautista Agut (ESP) Daniel Altmaier (GER) – Marin Cilic (CRO) Renata Zarazya (MEX) – Marie Bouzkova (CZE) Campo 12: dall'1 Veronika Erjavec (SLO) – Magdalena Frech (POL) Fabian Marozsan (HUN) – Arthur Rinderknech 24 (FRA) Kamil Majchrzak (POL) – Jacob Fearnley (GBR) Solana Sierra (ARG) – Moyuka Uchijima (JPN) Campo 13: dall'1 Emiliana Arango (COL) – McCartney Kessler (USA) 19 Tommy Paul (USA) – Aleksandar Kovacevic (USA) Filip Misolic (AUT) – Alejandro Davidovich Fokina 14 (ESP) 29 Iva Jovic (USA) – Katie Volynets (USA) Campo 14: dall'1 Petra Marcinko (CRO) – Tatjana Maria (GER) Q Nicolai Budkov Kjaer (NOR) – Reilly Opelka (USA) 19 Karolina Muchova (CZE) – Jacqueline Cristian (ROU) Terence Atmane (FRA) – Francesco Maestrelli Q (ITA) Campo 15: dall'1 Quentin Halys (FRA) – Alejandro Tabilo (CHI) Q Linda Klimovicova (POL) – Francesca Jones (GBR) Oksana Selekhmeteva (RUS) – Ella Seidel (GER) Jaume Munar (ESP) – Dalibor Svrcina (CZE) E Jannik Sinner e Lorenzo Musetti quando debutteranno agli Australian Open? I due azzurri, rispettivamente numero 2 e numero 5 al mondo, esordiranno martedì 20 gennaio nel torneo australiano. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

