Australian Open da Cobolli e Paolini ad Alcaraz | il programma della prima giornata

L'Australian Open 2026 apre i battenti a Melbourne, con il primo turno in programma tra il 17 e il 18 gennaio. La giornata di apertura vede protagonisti giocatori come Cobolli, Paolini e Alcaraz, mentre Jannik Sinner si presenta come bicampione in carica. Un nuovo inizio per il primo Slam dell'anno, che attirerà l'attenzione degli appassionati di tennis a livello internazionale.

(Adnkronos) –Via agli Australian Open 2026. Nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, il tennis riparte da Melbourne per il primo Slam della nuova stagione, che vede Jannik Sinner arrivare all'appuntamento da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. L'azzurro però non scenderà in campo nella prima giornata, che vedrà protagonista il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, ma anche Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Nel tabellone femminile fari puntati su Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka. Ecco il programma della prima giornata degli Australian Open 2026: Rod Laver Arena – dall'1.

