Australian Open chi è già leggenda | tutti i campioni a Melbourne dal 2000 a oggi

L'Australian Open, uno dei principali tornei del circuito tennis, ha visto protagonisti di grande rilievo dal 2000 a oggi. Da Djokovic, Federer e Agassi a Nadal, Johansson e Sinner, questa competizione ha scritto pagine importanti della storia dello sport, testimoniando la crescita di campioni e momenti memorabili. In questa panoramica, si ripercorrono le imprese di chi ha lasciato un segno indelebile a Melbourne.

L'Australian Open, il primo Slam, dell'anno è finalmente alle porte. Il valore simbolico del torneo, negli anni, è cresciuto nettamente, visto che l'Happy Slam (come lo ha rinominato Federer) è il primo momento dell'anno per trarre dei bilanci, quello che permette di capire chi saranno i grandi protagonisti della stagione. A partire da domenica 18 gennaio inizieranno le risposte. I favoritissimi, come sempre, saranno i primi due giocatori del mondo: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. In attesa di capire se l'italiano riuscirà a difendere il titolo per la seconda volta consecutiva, ecco chi ha conquistato il trofeo a Melbourne negli ultimi 25 anni.

