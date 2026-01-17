Australian Open Berrettini infortunato costretto a ritirarsi prima del via a Melbourne | Mi spiace moltissimo

Matteo Berrettini si è ritirato inaspettatamente dagli Australian Open 2026 prima dell'inizio del torneo. L'infortunio ha impedito al tennista romano di partecipare al primo Slam dell'anno, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori senza la sua presenza in campo. La sua assenza rappresenta una perdita importante per il torneo e per il circuito, in attesa di conoscere gli aggiornamenti sul suo recupero.

Matteo Berrettini non giocherà gli Australian Open 2026. Oggi, sabato 17 gennaio, il romano si è cancellato in extremis dal main draw del primo Slam della stagione. Dopo essere stato protagonista del trionfo dell'Italia in Coppa Davis a novembre è costretto a salterà il suo sesto Slam negli ultimi quattro anni. Già nella giornata di venerdì erano circolate le prime voci sulla possibilità che Berrettini fosse costretto a rinunciare visto che aveva alzato bandiera bianca dopo una partita contro il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer al Red Bull Bassline, uno degli eventi collaterali nella Opening Week dell'Australian Open, come il One Point Slam. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Berrettini infortunato salta gli Australian Open 2026: “Mi spiace moltissimo” Leggi anche: Berrettini, nuovo campanello d’allarme prima degli Australian Open 2026: cosa sta succedendo a Melbourne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Berrettini si ritira dall'Australian Open 2026 per infortunio; Australian Open: i 6 match di primo turno da non perdere; Australian Open: Berrettini e Hurkacz mine vaganti. Cinque nomi da evitare al primo turno; Sorteggio Australian Open 2026, singolare maschile: il tabellone completo. Berrettini infortunato salta gli Australian Open 2026: “Mi spiace moltissimo” - Brutto colpo ancora prima di cominciare la stagione del grande tennis. msn.com

Matteo Berrettini non giocherà nemmeno gli Australian Open - Il tennista italiano Matteo Berrettini si è ritirato dagli Australian Open – uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti della stagione tennistica – a causa di un infortunio agli ... ilpost.it

Berrettini salta l’Australian Open 2026, l’ennesimo ritiro: “Mi dispiace tantissimo” - L’incubo di Matteo Berrettini non conosce fine: il suo Australian Open 2026 è finito ancora prima di cominciare, per via dell’ennesimo ritiro. ilfattoquotidiano.it

Australian Open: Berrettini rinuncia: "Mi devo ritirare". L'azzurro "mi dispiace tantissimo". Avrebbe esordito con De Minaur #ANSA x.com

ULTIM’ORA Matteo Berrettini non giocherà gli Australian Open Il giocatore romano ha annunciato la rinuncia al primo Slam del 2026 - facebook.com facebook

