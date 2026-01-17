Australian Open 2026 p 1 | Basta esibizioni!

L’Australian Open 2026 si avvicina e segna l’inizio di una nuova stagione tennistica. In questa prima puntata di TennisMania, ci concentreremo sul sorteggio e sulle aspettative, lasciando da parte le esibizioni per approfondire le sfide che attendono i principali protagonisti. Un’occasione per analizzare le strategie e le possibili dinamiche di un torneo che promette emozioni autentiche e competizioni di alto livello.

Per fortuna è arrivato il momento di giocare per davvero Nella prima puntata di TennisMania dedicata al primo Slam della stagione, non ci limitiamo ad analizzare il sorteggio dell'Australian Open 2026. Proviamo a capire quali sarebbero le partite più interessanti del torneo e quante possibilità ci siano che questi big match si verifichino. Possibili incroci, sfide da sogno e percorsi ipotetici di Sinner, Alcaraz e gli altri protagonisti: tutto questo in diretta LIVE sul canale YouTube di OA Sport.

Australian Open 2026 p. 1: Basta esibizioni!

