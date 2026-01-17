Australian Open 2026 il programma di domani domenica 18 gennaio | orari ordine di gioco tv streaming

Ecco il programma di domani, domenica 18 gennaio, degli Australian Open 2026. In questa prima tappa dello Slam australiano, verranno disputate le partite in programma, con orari, ordine di gioco e modalità di visione in TV e streaming. Dopo una settimana di qualificazioni seguite con attenzione, il torneo riprende con le sfide principali nel rispetto del calendario e delle dinamiche sportive.

Si riparte. Primo Slam dell’anno, gli Australian Open, l’Happy Slam per eccellenza: a Melbourne il pubblico ha già dimostrato enorme affetto nei confronti sia del torneo che dei tennisti lungo una settimana delle qualificazioni molto ben pubblicizzata. La terza volta della domenica come giorno d’inizio di questo torneo prende il via subito con due pezzi d’Italia importanti. Si tratta di Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. La numero 1 azzurra apre la Rod Laver Arena contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, il numero 3 italiano apre la John Cain Arena opposto al britannico e qualificato Arthur Fery. 🔗 Leggi su Oasport.it

