Australian Open 2026 il programma di domani domenica 18 gennaio | orari ordine di gioco tv streaming
Ecco il programma di domani, domenica 18 gennaio, degli Australian Open 2026. In questa prima tappa dello Slam australiano, verranno disputate le partite in programma, con orari, ordine di gioco e modalità di visione in TV e streaming. Dopo una settimana di qualificazioni seguite con attenzione, il torneo riprende con le sfide principali nel rispetto del calendario e delle dinamiche sportive.
Si riparte. Primo Slam dell’anno, gli Australian Open, l’Happy Slam per eccellenza: a Melbourne il pubblico ha già dimostrato enorme affetto nei confronti sia del torneo che dei tennisti lungo una settimana delle qualificazioni molto ben pubblicizzata. La terza volta della domenica come giorno d’inizio di questo torneo prende il via subito con due pezzi d’Italia importanti. Si tratta di Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. La numero 1 azzurra apre la Rod Laver Arena contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, il numero 3 italiano apre la John Cain Arena opposto al britannico e qualificato Arthur Fery. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Quando iniziano gli Australian Open 2026? Programma, orari, tv, streaming
Leggi anche: Calendario Australian Open 2026: orari dal 1° turno alla finale, tv, programma, streaming
Tennis ATP e WTA · Australian Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Australian Open, tutte le date del primo Slam del 2026: qualificazioni, sorteggio, finali; Australian Open 2026 al via: gli italiani in campo nella notte. Il programma completo del primo giorno |…; Quando iniziano gli Australian Open 2026? Programma, orari, tv, streaming.
Australian Open, da Cobolli e Paolini ad Alcaraz: il programma della prima giornata - Nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, il tennis riparte da Melbourne per il primo Slam della nuova stagione, che vede Jannik Sinner arrivare all'appu ... adnkronos.com
Dove vedere in tv Berrettini-De Minaur, Australian Open 2026: orario, programma, streaming - Lunedì 19 gennaio Matteo Berrettini dovrebbe esordire negli Australian Open 2026. oasport.it
Australian Open 2026: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il primo Slam dell'anno · Tennis - Il tennis mondiale riprende col primo Slam della stagione: dal 18 gennaio al 1° febbraio si gioca l'Australian Open 2026, scopri dove vedere le partite e il programma del torneo. olympics.com
Kia celebra i primi 25 anni di collaborazione con gli Australian Open. In vetrina i nuovi modelli EV9 ed EV4 ilsole24ore.com/art/kia-celebr… x.com
Jasmine Paolini farà il suo esordio agli Australian Open nel Day 1 e scenderà in campo contro Aliaksandra Sasnovich sulla Rod Laver Arena domenica notte alle ore 01:30 italiane. La stagione dell'azzurra è iniziata con una vittoria e una sconfitta in singolare i - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.