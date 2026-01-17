Australian Open 2026 Berrettini | Mi dispiace davvero tanto di dovermi ritirare

Matteo Berrettini ha annunciato il suo ritiro dall’Australian Open 2026, a causa di un problema fisico che ne ha compromesso la partecipazione. Con questa decisione, il tennista italiano si concentra sulla ripresa e sul recupero, rinunciando alla prima grande prova della stagione. La sua assenza rappresenta un momento di riflessione per il suo percorso sportivo e i prossimi impegni nel circuito internazionale.

Matteo Berrettini si ritira dall'Australian Open 2026. Il tennista azzurro è stato costretto a rinunciare alla partecipazione al primo Slam della stagione per l'ennesimo problema fisico: "Mi dispiace davvero tanto dovermi ritirare dal torneo. Mi è sempre piaciuto stare, giocare qui e sentire il vostro incredibile supporto. Grazie al torneo per la fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto" le parole del tennista romano, che ha salutato così il torneo prima del via. Berrettini, spesso alle prese con problemi fisici, avrebbe dovuto giocare il suo primo match lunedì 19 gennaio contro la testa di serie numero 6 Alex De Minaur.

Berrettini salta l’Australian Open 2026, l’ennesimo ritiro: “Mi dispiace tantissimo” - L’incubo di Matteo Berrettini non conosce fine: il suo Australian Open 2026 è finito ancora prima di cominciare, per via dell’ennesimo ritiro. ilfattoquotidiano.it

Non c'è pace per Berrettini, si ritira dall'Australian Open: "Mi dispiace" - Il tennista azzurro, infatti ha deciso di ritirarsi dall'Australian Open 2026, dove lunedi avrebbe ... sportmediaset.mediaset.it

Corriere della Sera. . La mancata partecipazione al media day dell'Australian Open, dopo aver giocato un match di esibizione contro il norvegese Nicolai Budkov Kjær durante un evento di esibizione organizzato da uno dei suoi sponsor, aveva fatto scattare l' - facebook.com facebook

Matteo Berrettini non giocherà gli Australian Open: problemi fisici per l'ex n.6 del moindo x.com

