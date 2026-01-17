Aumenti per oro e caffè calano olio e smartphone | l’altalena dei prezzi

Nel 2025, i prezzi di alcuni beni di consumo in Italia hanno subito variazioni significative. Mentre oro e caffè sono aumentati, altri prodotti come olio e smartphone hanno registrato importanti diminuzioni. Questa oscillazione dei prezzi riflette le turbolenze del mercato e influisce sulla gestione del budget familiare, evidenziando l’importanza di monitorare le tendenze di costo per pianificare al meglio le spese quotidiane.

Il 2025 è stato un anno difficile per i portafogli degli italiani. Ma se alcuni beni di largo consumo hanno vissuto rincari storici, altri hanno subito un drastico calo dei prezzi. Un’altalena economica che ha ridisegnato le spese delle famiglie. A tracciare questo doppio scenario è il Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.), che ha analizzato i dati Istat sull’inflazione dell’anno appena concluso. I prodotti che sono costati sempre di più. In cima alla classifica dei rincari ci sono i gioielli, con un +22% medio sul 2024. Un balzo senza precedenti, trainato dal volo delle quotazioni dell’ oro, diventato bene rifugio per eccellenza in un anno segnato da tensioni geopolitiche globali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

