Aumentano gli ordini all' Electrolux trovata l' intesa sugli straordinari

Electrolux ha raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali sulle condizioni degli straordinari e il calendario produttivo fino a giugno. La discussione ha coinvolto i vertici aziendali e le Rsu di Fim, Fiom e Uilm, con l’obiettivo di garantire una pianificazione chiara e condivisa delle attività produttive. La collaborazione tra le parti rappresenta un passo importante per la gestione delle attività e delle risorse dell’azienda.

Straordinari e calendario produttivo fino al giugno. Sono questi i temi sul tavolo in un confronto che ha visto da un lato i vertici della multinazionale di Electrolux e dall'altro le Rsu di Fim, Fiom e Uilm. A seguito dell'incontro è stato siglato un accordo che si concentra sia sul surplus che sulla programmazione del lavoro dei dipendenti. Dal momento che nei mesi di gennaio e febbraio è previsto un aumento degli ordini che si stabilizzerà intorno a marzo, l'azienda ha richiesto uno sforzo in più ai lavoratori dello stabilimento di Porcia. Un impegno che si tradurrà in alcune giornate di straordinario da effettuare nelle settimane successive.

