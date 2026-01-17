Auguri a Repubblica apripista di Travaglio

Auguri a Repubblica per i suoi cinquant’anni, un traguardo che testimonia l’impegno e la costanza nel ruolo di informare e riflettere sulla società. Un percorso segnato da professionalità, dedizione e un senso di responsabilità, caratteristiche che hanno sempre contraddistinto il giornale nel suo lavoro quotidiano. Un riconoscimento sincero a chi ha contribuito a rendere Repubblica un punto di riferimento nel panorama dell’informazione italiana.

Tanti auguri Repubblica per i tuoi primi cinquant’anni! Cinquant’anni di racconto della storia del nostro Paese attraverso testi, grandi firme, immagini, installazioni multimediali, vignette e molto altro. Da ieri, negli spazi dell’ex Mattatoio a #Testaccio, è aperta la - facebook.com facebook

Auguri alla Repubblica e avanti per i prossimi 50 anni. Almeno. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.