Augsburg e Friburgo si affrontano domenica 18 gennaio 2026 alle 17:30. La sfida, che mette in palio punti importanti per la zona salvezza, vedrà le formazioni ufficiali e le quote aggiornate. Dopo la sconfitta dell’Augsburg contro l’Union Berlin, entrambe le squadre cercano una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica. Ecco analisi, pronostici e dettagli sulle probabili formazioni.

Beffati all’ultimo tuffo dall’Union Berlin nell’ultimo turno l’Augsburg di Baum cerca punti salvezza contro il Friburgo di Schuester. I Fuggerstaedter hanno dominato la sfida contro i Kopenicker, rimanendo pure in superiorità numerica nel finale. Ma l’ultimo assalto dei capitolini è stato fatale, con 2 punti persi e il terzultimo posto che rimane a 3 punti di distacco. La squadra del Breisgau invece nulla ha potuto contro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Augsburg-Friburgo (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

