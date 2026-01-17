Atletica oggi in tv Memorial Giovannini 2026 | orari programma streaming chi parteciperà

Il Memorial Alessio Giovannini 2026 si svolge oggi al PalaCasali di Ancona, giunto alla sua quinta edizione. L’evento, valido come tappa Challenger del World Indoor Tour, vede la partecipazione di atleti di rilievo come Larissa Iapichino. Di seguito, tutte le informazioni su orari, programma, modalità di streaming e atleti iscritti per seguire al meglio questa importante giornata di atletica indoor.

Larissa Iapichino sarà una delle osservate speciali in occasione del Memorial Alessio Giovannini 2026, meeting giunto alla quinta edizione che si disputa oggi al PalaCasali di Ancona ed è valevole come tappa Challenger del circuito mondiale World Indoor Tour di atletica. Debutto stagionale per la campionessa europea al coperto in carica, che punta ad una buona misura sulla pedana marchigiana per mettersi definitivamente alle spalle la delusione dei Mondiali di Tokyo. Oltre alla figlia di Fiona May sono attesi ad Ancona anche altri atleti italiani di spicco come l’oro europeo 2023 Samuele Ceccarelli nei 60 metri, le ostacoliste Ayomide Folorunso e Alice Muraro nei 200 e l’ottocentista Eloisa Coiro nei 400. 🔗 Leggi su Oasport.it

