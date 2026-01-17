ATFlow rafforza il top management
ATFlow, importatore e distributore dei marchi KGM, XPENG e INEOS Automotive in Italia, annuncia un rafforzamento del top management con nuove nomine. Questa evoluzione mira a sostenere la crescita aziendale, consolidare la governance e preparare l’azienda alle sfide future nel settore della mobilità elettrica e digitale. La decisione riflette l’impegno di ATFlow nel consolidare la propria posizione e affrontare con efficacia le trasformazioni del mercato.
(Adnkronos) –ATFlow, importatore e distributore in Italia dei marchi KGM, XPENG e INEOS Automotive, annuncia un significativo rafforzamento della propria squadra di vertice con una serie di nuove nomine finalizzate a sostenere la crescita del business, consolidare la governance e preparare l’azienda alle prossime sfide del mercato della mobilità elettrica e digitale. Il riassetto organizzativo vede Gian Leonardo Fea assumere il ruolo di Chief Strategy Officer (CSO) e Consigliere Delegato, Giuseppe Rovito come Managing Director di XPENG e INEOS per l’Italia e Andrea Ferrari in qualità di Chief Marketing Officer (CMO) con responsabilità trasversale su tutti i marchi ATFlow. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
