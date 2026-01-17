ATFlow rafforza il top management

ATFlow, importatore e distributore dei marchi KGM, XPENG e INEOS Automotive in Italia, annuncia un rafforzamento del top management con nuove nomine. Questa evoluzione mira a sostenere la crescita aziendale, consolidare la governance e preparare l’azienda alle sfide future nel settore della mobilità elettrica e digitale. La decisione riflette l’impegno di ATFlow nel consolidare la propria posizione e affrontare con efficacia le trasformazioni del mercato.

ATFlow rafforza il management in Italia: nuove nomine per XPENG, INEOS e KGM - Si rafforza il top management di ATFlow, società che importa e distribuisce sul mercato italiano brand automobilistici all’avanguardia, come KGM, ... msn.com

: ATFlow riorganizza il proprio vertice per sostenere la crescita sul mercato italiano. La società ha annunciato nuove nomine strategiche che coinvolgono i brand XPENG, I - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.