Atalanta il primo pareggio di Palladino dopo 13 partite | Ma è un punto positivo per noi

Dopo 13 incontri, l’Atalanta ha ottenuto il suo primo pareggio sotto la guida di Palladino. La squadra dimostra continuità e solidità, con un risultato che può essere considerato un punto di riflessione e crescita. La partita evidenzia aspetti positivi e opportunità di miglioramento per il percorso della squadra nel campionato in corso.

Bergamo, 17 gennaio 2026 –Dopo 13 partite è arrivato il primo pareggio atalantino della gestione Palladino. In un mese e mezzo il tecnico campano aveva raccolto 9 vittorie e 3 sconfitte, senza mai pareggiare fino a venerdì sera alla Cetilar Arena di Pisa. Bicchiere da vedere pieno a metà: a sette minuti dalla fine, andata in vantaggio, la Dea avrebbe potuto vincerla. Ma il computo delle occasioni complessive, e delle tre parate importanti di Carnesecchi, sposta l’ago della bilancia dei rimpianti verso il Pisa che avrebbe forse meritato i tre punti. “Un mese e mezzo fa questa partita l'avremmo persa, come è successo a Verona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il primo pareggio di Palladino è un bicchiere mezzo pieno; Pisa-Atalanta 1-1: Krstovic illude, gli risponde Durosinmi. Gilardino ferma Palladino; Un altro risultato utile: a Pisa finisce 1-1; Il rammarico di Palladino: Regalato il primo tempo, ma un mese fa avremmo perso.

