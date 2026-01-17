Domenica 18 gennaio 2026 alle 17:30 si sfidano Aston Villa ed Everton. Analizziamo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per questa partita, un’occasione importante per i Villans di consolidare la posizione in classifica. Dopo la sconfitta contro l’Arsenal, l’Aston Villa cerca riscatto e punti fondamentali per mantenere le ambizioni di alta classifica. Un confronto da seguire con attenzione, senza eccessivi clamori.

L’Aston Villa, perdendo 4-1 contro l’Arsenal, ha visto le sue aspirazioni di inserirsi con autorità nella lotta per il titolo subire un duro colpo verso la fine dell’anno, ma il terzo posto in classifica, in coabitazione con il Man City, a -6 dai Gunners ma anche a +8 rispetto a Liverpool, quarto, è tantissima roba.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aston Villa-Everton (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per i Villans

Aston Villa-Everton (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

Domenica 18 gennaio 2026 alle 17:30 si affrontano Aston Villa ed Everton. Dopo la sconfitta 4-1 contro l’Arsenal, l’Aston Villa cerca di risollevarsi in un campionato molto equilibrato. Con il terzo posto in classifica, a -6 dai Gunners e +8 sul quarta, Liverpool, la partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio questa sfida.

Leggi anche: Aston Villa-Manchester United (domenica 21 dicembre 2025 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Villans favoriti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ruben Loftus-Cheek corteggiato dalla Premier League Secondo Team Talk, il centrocampista inglese è finito nel mirino di sette club — Aston Villa, Manchester United, Newcastle, Brentford, Everton, Sunderland e Fulham — con Aston Villa e United in pole - facebook.com facebook

Youssef En-Nesyri proposto anche all’Aston Villa. Mandas ha detto sí al Bournemouth, trattativa ben avviata con la Lazio. Le ultime su YouTube: youtu.be/nMMY15vnYig x.com