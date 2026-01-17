Assoluzione Santomauro la sindaca di Battipaglia | Non abbiamo mai creduto a questa infamante accusa

La recente sentenza di assoluzione per Giovanni Santomauro, ex sindaco di Battipaglia, e i funzionari comunali coinvolti, rappresenta una conclusione importante per tutte le parti. La decisione conferma l’assenza di responsabilità nelle accuse mosse in precedenza, ristabilendo la reputazione di chi ha sempre dichiarato di essere innocente. Questa sentenza sottolinea l’importanza di un processo equo e della presunzione di innocenza fino a prova contraria.

La Francese: "Ora i giudici, sul cui lavoro non abbiamo mai avuto dubbi, hanno riscritto la storia: nessuna infiltrazione mafiosa c'è stata nel nostro Comune. Ingiusta e strumentale fu la gogna cui furono esposti Giovanni Santomauro ed i funzionari del Comune coinvolti nella vicenda ed oggi assolti anch'essi" “Accogliamo con soddisfazione la sentenza con la quale l'ex Sindaco Giovanni Santomauro ed i Funzionari Comunali a suo tempo coinvolti nelle indagini, sono stati assolti dalle accuse infamanti che erano state loro addebitate. Con la sentenza assolutoria si ridà dignità all'uomo, all'amministratore ed alla stessa città di Battipaglia rappresentata, nel corso della vicenda giudiziaria, come un nuovo feudo camorristico della Campania. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

