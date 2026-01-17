Francesco Camarda non sarà presente domani sera a San Siro per Milan-Lecce, a causa di un infortunio. Sono in corso discussioni tra le due società riguardo al suo eventuale ritorno in prestito. La partita, in programma alle 20.45, vedrà dunque il giovane attaccante assente come avversario, mentre si valutano le prossime mosse sul suo futuro nel club.

Niente ritorno a San Siro da avversario per Francesco Camarda, domani sera alle 20.45, in Milan-Lecce. Ma un ritorno, a breve, in rossonero, è un’ipotesi da non scartare. La punta, quest’estate, è stata ceduta in prestito ai giallorossi con diritto di riscatto fissato a 3 milioni (e contro-riscatto a 4). Fin qui, 17 presenze in campionato, 7 da titolare, un gol. Ai box nelle ultime due gare causa infortunio, il 17enne, legato al Diavolo fino al 2028, si è sottoposto a una "consulenza ortopedica a Milano che ha confermato un trauma contusivo alla spalla destra. Prescritti 15 giorni di riposo", recita il comunicato del Lecce datato 14 gennaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Assente a san siro. Camarda infortunato. Dialoghi in corso tra Diavolo e Lecce. Stop al prestito?

Leggi anche: Infortunio Camarda, il Milan valuta lo stop al prestito: il Lecce si oppone! Cosa sta succedendo

Leggi anche: Lecce, stop Camarda: trauma alla spalla

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Milan-Lecce, niente ritorno a San Siro per Camarda: l’infortunio e i tempi di recupero; DAI CAMPI – Sorpresa Fullkrug, ko Frese e Bella-Kotchap! Durosinmi, Kolasinac e i tempi per Camarda; Tre squalificati nel Lecce dopo il Parma: quale gara salteranno! Ansia per la spalla di Camarda; Camarda, arriva la nota del Lecce: ecco quanto starà fuori.

Camarda, arriva la nota del Lecce: l'attaccante out per due settimane - Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Lecce ha reso nota la situazione sanitaria di Francesco Camarda, assente nel match contro il Parma ma regolarmente convocato per la parti ... leccesette.it