Assalto alla Lega | 38 big schedati Cercavano persino i rimborsi di Salvini

Un’inchiesta approfondita rivela un’indagine sistematica contro la Lega, con 38 persone schedate e tra loro anche richieste di rimborsi di Salvini. Il dossier evidenzia un’operazione mirata a screditare il partito e il suo leader, in un contesto di tensioni politiche e di interessi strategici. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di attività di spionaggio e di monitoraggio che interessa il panorama politico italiano.

Il dossieraggio contro la Lega per demolire Matteo Salvini. C'è un disegno politico preciso, delineato nelle migliaia di pagine dell'inchiesta sul verminaio dell'Antimafia, che svelano l'ossessione degli spioni per il Carroccio. Gli indizi della macchinazione contro Salvini sono impressi nel momento cruciale in cui iniziano le intrusioni compulsive alle banche dati da parte del finanziere Pasquale Striano, che per gli inquirenti agiva come un agente sotto copertura su istigazione dei giornalisti di Domani. Poi nel numero incredibile di intrusioni illecite alle Sos, nella mole degli atti secretati inviati ai giornalisti di sinistra e alle esclusive che i cronisti cucinavano per gettare fango su Salvini.

