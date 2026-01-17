Asllani La Stampa | Riorganizzazione generale del Toro | Asllani vicino al…

Con l’approssimarsi della fine del mercato di gennaio, la situazione di Kristjan Asllani rimane una delle principali questioni tra Torino e Inter. La riorganizzazione generale del Torino ha portato a diverse valutazioni sul futuro del centrocampista, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare il suo ruolo e la sua destinazione. La vicenda si sviluppa in un contesto di cambiamenti e strategie da parte delle due società coinvolte.

Asllani. Con l'avvicinarsi della chiusura del mercato di gennaio, la situazione di Kristjan Asllani continua ad essere al centro delle attenzioni tra Torino e Inter. Il centrocampista albanese, arrivato in granata in prestito con diritto di riscatto valido fino a giugno 2026, non rientra più nei piani tecnici del club piemontese. Alla luce di questo scenario, prende corpo l'ipotesi di una risoluzione anticipata dell'accordo, soluzione che permetterebbe ad Asllani di trovare una nuova destinazione già nelle prossime settimane. Una possibilità concreta, che coinvolge indirettamente anche l' Inter, proprietaria del cartellino e attenta a individuare la sistemazione più adatta per il futuro del giocatore.

