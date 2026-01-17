Askatasuna la minaccia | Il 31 gennaio ci prendiamo la città
Askatasuna si prepara a un evento importante il 31 gennaio, con l’obiettivo di manifestare e rivendicare i propri principi. Questa assemblea ha dimostrato un’attitudine determinata e pacifica, contrapponendosi alle sfide e alle restrizioni che hanno affrontato. La loro presenza nelle piazze rappresenta un messaggio di resistenza e impegno civico, sottolineando l’importanza di ascoltare le voci che si oppongono a ogni forma di repressione.
"Oggi non è un funerale, la risposta che arriva da questa assemblea dice tutto il contrario, ci volevano in prigione, chiusi, ci avranno nelle piazze. Sarà dura!": così, in un'aula del campus Einaudi di Torino, è iniziata l'assemblea nazionale organizzata dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna lo scorso 18 dicembre. All'inizio dei lavori, i militanti hanno anche presentato il manifesto per il corteo del 31 gennaio, realizzato dal fumettista Zerocalcare, sul quale si legge: "Askatasuna vuol dire libertà. Torino è partigiana. Contro il governo, guerra e attacco agli spazi sociali". "Il 31 gennaio - hanno annunciato i militanti - vogliamo essere capillari e prenderci tutta la città, per questo ci saranno tre punti di partenza: Palazzo Nuovo, Porta Susa e Porta Nuova. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: “Il 31 gennaio accerchieremo: 3 cortei per prenderci la città”: la minaccia di Askatasuna all’università di Torino annuncia la guerriglia urbana
Leggi anche: Lo sgombero di Askatasuna a Torino, la città è blindata: il corteo è pronto a muoversi. Tajani: «Non ci faremo intimidire» | Live
Vanchiglia, i comitati scrivono al prefetto: Negato diritto allo studio, no bambini in zona rossa; SPAZI SOCIALI SOTTO ATTACCO DEL GOVERNO. LE COMUNITÀ REAGISCONO: PARTECIPATE ASSEMBLEE A ROMA E NAPOLI, SABATO QUELLA NAZIONALE A TORINO; Sgombero Askatasuna, scontro politico sulla militarizzazione del quartiere Vanchiglia.
Askatasuna, la strategia per il 31 gennaio. Tre i cortei a Torino - I punti di partenza annunciati: Palazzo Nuovo, Porta Susa e Porta Nuova. rainews.it
Assemblea di Askatasuna al Campus Einaudi: «Quanto accaduto non riguarda solo Torino. Al corteo del 31 gennaio vogliamo prenderci tutta la città» - Tre i punti di partenza annunciati per la manifestazione di fine mese: Palazzo Nuovo, Porta Susa e Porta Nuova. torino.corriere.it
Lo sgombero di Askatasuna unisce i centri sociali d’Italia: "Vogliamo prenderci tutta la città" - Oggi all'assemblea durata più di 4 ore presenti i rappresentanti degli spazi autorganizzati da tutto lo stivale ... torinoggi.it
“Il 31 gennaio accerchieremo: 3 cortei per prenderci la città”: la minaccia di Askatasuna all’università di Torino annuncia la guerriglia urbana x.com
Sabato, oltre duemila persone hanno partecipato all'assemblea pubblica lanciata da Spin Time, laboratorio di rigenerazione urbana nel quartiere Esquilino di Roma, minacciato di sgombero dal Ministero dell’Interno. Dopo Leoncavallo a Milano e Askatasuna - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.