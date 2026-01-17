Askatasuna si prepara a un evento importante il 31 gennaio, con l’obiettivo di manifestare e rivendicare i propri principi. Questa assemblea ha dimostrato un’attitudine determinata e pacifica, contrapponendosi alle sfide e alle restrizioni che hanno affrontato. La loro presenza nelle piazze rappresenta un messaggio di resistenza e impegno civico, sottolineando l’importanza di ascoltare le voci che si oppongono a ogni forma di repressione.

"Oggi non è un funerale, la risposta che arriva da questa assemblea dice tutto il contrario, ci volevano in prigione, chiusi, ci avranno nelle piazze. Sarà dura!": così, in un'aula del campus Einaudi di Torino, è iniziata l'assemblea nazionale organizzata dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna lo scorso 18 dicembre. All'inizio dei lavori, i militanti hanno anche presentato il manifesto per il corteo del 31 gennaio, realizzato dal fumettista Zerocalcare, sul quale si legge: "Askatasuna vuol dire libertà. Torino è partigiana. Contro il governo, guerra e attacco agli spazi sociali". "Il 31 gennaio - hanno annunciato i militanti - vogliamo essere capillari e prenderci tutta la città, per questo ci saranno tre punti di partenza: Palazzo Nuovo, Porta Susa e Porta Nuova. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Askatasuna, la minaccia: "Il 31 gennaio ci prendiamo la città"

Leggi anche: “Il 31 gennaio accerchieremo: 3 cortei per prenderci la città”: la minaccia di Askatasuna all’università di Torino annuncia la guerriglia urbana

Leggi anche: Lo sgombero di Askatasuna a Torino, la città è blindata: il corteo è pronto a muoversi. Tajani: «Non ci faremo intimidire» | Live

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vanchiglia, i comitati scrivono al prefetto: Negato diritto allo studio, no bambini in zona rossa; SPAZI SOCIALI SOTTO ATTACCO DEL GOVERNO. LE COMUNITÀ REAGISCONO: PARTECIPATE ASSEMBLEE A ROMA E NAPOLI, SABATO QUELLA NAZIONALE A TORINO; Sgombero Askatasuna, scontro politico sulla militarizzazione del quartiere Vanchiglia.

Askatasuna, la strategia per il 31 gennaio. Tre i cortei a Torino - I punti di partenza annunciati: Palazzo Nuovo, Porta Susa e Porta Nuova. rainews.it