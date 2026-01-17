Ascolti TV | Venerdì 16 Gennaio 2026
Ecco l’introduzione richiesta: Il venerdì 16 gennaio 2026, su Rai1, il programma Tali e Quali ha attirato un pubblico di interessati.000 spettatori, rappresentando una quota di share del %. Questo evento televisivo ha proseguito la consueta offerta della rete, offrendo intrattenimento e momenti di svago alla platea televisiva.
Nella serata di ieri, venerdì 16 gennaio 2026, su Rai1 Tali e Quali ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Ruota dei Campioni ha conquistato.000 spettatori con uno share del % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte. Su Rai2 Ferrari intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Love Affair – Un grande amore segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
